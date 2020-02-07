أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 06 فبراير 2020

رئيس الحكومة يدعو إلى التفاعل الإيجابي والانخراط "القوي والفعال" مع البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات

دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، جميع المتدخلين، سواء الحكوميين أو مؤسسات عمومية أو أبناك وغيرها، بالتفاعل الإيجابي والانخراط القوي والفعال مع البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إطلاقه.

وعبر رئيس الحكومة، في كلمة استهل بها اجتماع مجلس الحكومة، عن وعيه الكبير بأهمية هذه المبادرة التي كان قد أعلن عنها جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، والتي هي اليوم تقترب من إعطاء أكلها، مطالبا جميع المتدخلين، سواء الحكوميين أو مؤسسات عمومية أو أبناك وغيرها، بالتفاعل الإيجابي والانخراط القوي والفعال، لأنها مبادرة وطنية تستهدف الشباب، سواء الشباب المتعلم أو المتخرج من التكوين المهني أو غيرهم ممن يرغبون في إنشاء مقاولاتهم، مبرزا أن جميع الأطراف المكلفة بالمواكبة، وفي مقدمتها الأبناك، مستعدة لاستقبال وتقديم التوجيه اللازم للمعنيين من الشباب.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذا البرنامج، الذي أشرف جلالة الملك مباشرة على إطلاقه ووقعت بشأنه أمام جلالته عدد من الاتفاقيات بين أطراف حكومية ومؤسسات عمومية ووالي بنك المغرب والمؤسسات البنكية، يروم تسهيل الولوج للتمويل لعدد كبير من المستهدفين، يصل عددهم إلى حوالي مليون شاب وشابة، وذلك من خلال تعبئة غلاف مالي قدره 8 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، وتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة، بضمان من لدن صندوق الضمان المركزي، وبدون ضمانات مباشرة، ومع توفير المواكبة الضرورية للراغبين في تأسيس مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا، وكذا للمقاولين الذاتيين.

من جانب آخر، أوضح السيد العثماني أن هذه المبادرة تتزامن مع إطلاق السجل الوطني للضمانات المنقولة، الذي يعتبر منصة معلوماتية إلكترونية ستمكن من بداية التنفيذ الفعلي للقانون الخاص بالضمانات المنقولة، لتمكين الراغبين في الحصول على تمويل مشاريعهم، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من تقديم ضمانات غير عقارية منقولة، بدل الوضعية الحالية التي تلزمهم بتقديم ضمانات عقارية، مشيرا إلى أنه بفضل هذه المنصة الإلكترونية سيصبح الولوج سهلا وسريعا لتسجيل هذه الضمانات أو للتفاعل مع الأبناك.

وفي هذا الصدد، حث رئيس الحكومة الشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على التعرف على هذه الإمكانية الجديدة والمهمة، وطلب المعلومات اللازمة من القطاعات المعنية منذ الآن، على اعتبار أن العمل بتسجيل الضمانات المنقولة سينطلق يوم ثاني مارس 2020.

من جهة أخرى، ذكر رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، بالزيارة الملكية السامية لجهة سوس-ماسة، بداية الأسبوع الجاري، التي توجت بإطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 إلى 2024، بكلفة تناهز 6 مليار درهم، مهنئا سكان المنطقة بهذا البرنامج المهيكل الذي ينضم إلى عدد من برامج التنمية والتأهيل التي يشرف عليها جلالة الملك، والتي آتت أكلها عمليا وجسدت على أرض الواقع الاهتمام بالعدالة المجالية وتوزيع ثمار النمو على مختلف الجهات.

مشروع مرسوم يهم تحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.30 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.325 الصادر في 28 من رمضان 1433 (17 غشت 2012) بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس اعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن التغيير الذي يقضي به هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، يمس مقتضيات الفقرة الأولى من المرسوم رقم 2.12.325 المذكور لملاءمتها مع مقتضيات المرسوم رقم 2.17.373 الصادر في 2 غشت 2017 بحيث تصبح الإحالة في هذه الفقرة إلى لجان الدعم المشار إليها في هذا المرسوم (كما تم تغييره وتتميمه) لتستوعب كذلك اللجنة الرابعة التي تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما، عوض الإحالة فقط إلى اللجان الثلاث المشار إليها في المادة 3 من المرسوم ذاته.

كما يهدف التعديل، وفقا للسيد اعويشة، إلى حذف ممثل وزارة الاقتصاد والمالية من تركيبة اللجان الأربعة المكونة لمنظومة الدعم في القطاع السينمائي.".

مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغييرات المناخية والتنوع البيولوجي

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.721، يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغييرات المناخية والتنوع البيولوجي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس اعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ينص على أن هذه اللجنة المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تشكل هيئة للتشاور والتنسيق لأجل السهر على تتبع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وبرتوكولاتها المرتبطة بالتغييرات المناخية والتنوع البيولوجي، كما تشكل آلية فعلية للحكامة الجيدة معززة بلجان فرعية.

وأضاف السيد اعويشة أن هذه اللجنة تتألف، بحسب مشروع المرسوم، من ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والجامعات والمعاهد والمجتمع المدني، كما يحدد مشروع المرسوم أعضاء اللجنة واختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها وسير أشغالها.

مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.110 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس اعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يتعلق بالعمليات التالية : إشهار الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، وتقييد الإشعارات بجديد أو بتعديل التقييدات المنجزة، وتقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة؛ وتقييد إشهار بتحويل الوعد بالرهن، وكذا تقييد إشعار بتشطيبات واستخراج شهادة إشعار مصادق عليها بنتيجة البحث.

وأضاف السيد اعويشة أن مشروع المرسوم ينص على أنه سيتم تحديد مبلغ هذه الأجرة بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية

وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (أثيوبيا) في 11 فبراير 2019، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس اعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وثائق مصادقة المملكة المغربية على هذه المعاهدة ستكون مقرونة بالإعلان التفسيري التالي : "إن مصادقة المملكة المغربية على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية".

المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس اعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين السيد حاميد بنشريفة، مديرا للعلاقات مع المجتمع المدني بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

ومع 06/02/2020