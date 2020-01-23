أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 23 يناير 2020

السيد العثماني: مشاركة المغرب في القمة البريطانية الإفريقية كانت عملية وتؤشر على دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن مشاركة المغرب في القمة البريطانية الإفريقية كانت عملية وخلصت إلى خطوات واقعية، وهو ما "يؤشر على دفعة جديدة للعلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتربوي التعليمي والبحث العلمي".

وذكر رئيس الحكومة، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة، بانعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي البريطاني على هامش هذه القمة، بحضور حوالي 120 مقاولة مغربية و200 مقاولة بريطانية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلى جانب تنظيم المنتدى العالمي للتربية والتعليم الذي حضره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار السيد العثماني، الذي ترأس وفدا مغربيا هاما شارك في القمة، إلى أن النقاش انصب خلال هذا المنتدى العالمي على دعم اللغة الإنجليزية في التعليم الوطني، وعلى ضرورة إرساء رؤية واضحة على المدى المتوسط فيما يخص هذا المجال، وتم الاتفاق على رفع درجة التعاون العلمي والتقني والبحث العلمي في المراحل المقبلة.

وبعد أن استحضر رئيس الحكومة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة ، أبرز أن العلاقات بين البلدين تعززت خلال السنتين الأخيرتين، أولا باتفاقية ذات طابع استراتيجي وقعت سنة 2018، ثم باتفاقية شراكة سنة 2019، شبيهة بتلك التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز العلاقات الثنائية.

ولفت السيد العثماني إلى أنه لمس خلال مشاركته في أشغال القمة البريطانية الإفريقية "تقديرا وترحيبا من جميع المسؤولين البريطانيين الذين التقى بهم"، والذين شددوا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية، وأكدوا أن المغرب يعتبر بوابة إفريقيا وأن المرحلة الراهنة متميزة في علاقات التعاون بين البلدين.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمزاولة مهن التمريض

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.830 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض .

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الصحة ، يهدف إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بالوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه؛ والسلطة الحكومية المانحة للإذن؛ والإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه؛ والوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية.

كما نص مشروع المرسوم ، يضيف الوزير، على مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات بتحديد معايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا المعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين لإنجاز أعمال مهن التمريض؛ مصنف الاعمال الخاصة بالممرضين والاعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه؛ قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى المهن المذكورة بصفة حرة في القطاع الخاص؛ قائمة أعمال مهن التمريض التي يمكن للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 53 من القانون 43.13 القيام بها كأجراء في القطاع الخاص.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمزاولة مهنة القبالة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.794 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الصحة، إلى تحديد مكونات ملف طلب الحصول على إذن بمزاولة مهنة القبالة وكيفية إيداعه؛ والتنصيص على كيفيات تسليمه؛ وتحديد شروط استغلال دار الولادة وكذا تكوين وكيفيات إيداع ملف طلب فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها وتوضيح آجال تسليم الإذن .

كما تضمن مشروع المرسوم ، يضيف الوزير، مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تتعلق بتحديد مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه، وكذا المعايير التقنية الواجب احترامها لفتح عيادة قابلة أو دار الولادة.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.1078 يتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس ،

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به هذا الأخير ، إلى تجاوز بعض الصعوبات في تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.14.666 الصادر في فاتح دجنبر 2015 والمتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، وخصوصا تلك المتعلقة بتعيين مدير المعهد الوطني والمعاهد الجهوية.

وأبرز السيد عبيابة أن مشروع هذا المرسوم جاء بعدة مقتضيات جديدة منها تحديد عدد المعاهد وأصنافها ومقارها يتم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ تحديد مهام التكوين بالمعاهد وأسلاك التكوين والشعب وكذا محتوى دفتر الضوابط البيداغوجية الذي يعد من قبل اللجنة الوطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي؛ كيفية تسيير إدارة المعاهد وكذا الموارد البشرية المتوفرة لديها وكيفية التعيين في منصب مدير المعهد الوطني أو المعاهد الجهوية للموسيقى والفن الكوريغرافي.

وأضاف أن مشروع المرسوم ينص، أيضا، على إمكانية ولوج المرشحين الأجانب إلى المعاهد بنفس الشروط المطبقة على المواطنين المغاربة في حدود 10 في المائة من المقاعد المتوفرة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات التعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة المنعقد، على مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين السيد عبد الرحمان عافي، مديرا للمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا (وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات)، والسيد ياسين زغلول، رئيسا لجامعة محمد الأول بوجدة (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

ومع 23/01/2020