أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 دجنبر 2019

التعليم الجيد مفتاح الرقي الاجتماعي وتحقيق الإنصاف والعدالة المجالية

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن التعليم الجيد كفيل بمعالجة الإشكالات التي يعرفها مجتمعنا، وذلك بالنظر لكونه "مفتاح الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية" والرقي الاجتماعي وتقدم الوطن.

وأبرز السيد العثماني في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أهمية الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم أمس الأربعاء، على اعتبار أنه يعطي الانطلاقة للإصلاح الهيكلي الشامل والاستراتيجي والمهم لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ووصف رئيس الحكومة الاجتماع الأول للجنة بالحدث المهم لأنه تم خلاله تداول ومناقشة لوحة قيادة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مدى ثلاث سنوات المقبلة، والإجراءات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها لإصلاح التعليم، "ليصبح تعليما جيدا ومنصفا يمكن التلاميذ والطلبة المغاربة من الارتقاء في مجال العلم والمعرفة والبحث العلمي".

وأوضح السيد العثماني أن اللجنة صادقت على لائحة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المرتبطة بالمنظومة التشريعية التي يستلزمها الإصلاح، والواردة في القانون الإطار الضرورية لتنفيذه وتنزيله على أرض الواقع، مشيرا إلى أن نقاش أعضاء اللجنة والاقتراحات التي تقدموا بها ستسهم لا محالة في إخراج الصيغة النهائية للوحة القيادة لتكون واضحة لجميع القطاعات.

ويعد إنجاح هذا الورش -يؤكد رئيس الحكومة- "مسؤولية الجميع وليس فقط مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويحتاج تعبئة الجميع من قطاعات حكومية وغير حكومية".

وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالمساهمة الفعالة والديناميكية لبعض المؤسسات، التي نص القانون على تمثيليتها في اللجنة الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط.

وبعد أن ذكر بالمسار الذي قطعه القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة 2015-2030، أوضح رئيس الحكومة أن هناك مجموعة من الأوراش أطلقت لتجويد المنظومة ببلادنا مثل ورش تعميم التعليم الأولي الذي مكن خلال السنة الماضية والسنة الجارية من التحاق 56 في المائة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين أربع وست سنوات بالتعليم الأولي، علما أن الهدف هو تعميم التعليم الأولي، وبلوغ تسجيل 100 ألف كل سنة خلال السنوات المقبلة.

وأشار السيد العثماني إلى عدة مشاريع أخرى مبرمجة، والتي تروم إعطاء كل محور من محاور الإصلاح الأهمية التي يستحقها، علما أن المنظومة تضم حاليا أزيد من عشرة ملايين من تلاميذ وطلبة ومتدربين في التكوين المهني، قائلا "نحن مطالبون بتلبية حاجياتهم على مستوى الأساتذة والمكونين والمؤطرين، وأيضا على مستوى البنيات والمحتويات العلمية والبيداغوجية".

مجلس الحكومة.. عرض المداخل الثلاث العامة للسياسة الجنائية

تم خلال مجلس الحكومة تقديم عرض حول المداخل العامة للسياسة الجنائية.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا الأخير استمع إلى عرض تقدم به وزير العدل استعرض خلاله ثلاث مداخل أساسية للسياسة الجنائية، وهي: المدخل المفاهيمي والمدخل التشخيصي والمدخل الاستشرافي.

وبخصوص المدخل المفاهيمي، أوضح الوزير أن السياسة الجنائية هي مجموع الاستراتيجيات والقوانين والتدابير القطاعية والأفقية التي تعتمدها الدولة في مواجهة الجريمة والوقاية منها، معتبرا أن السياسة الجنائية هي سياسة عمومية فريدة لأنها تخص الدولة ويتدخل فيها عدد من الفاعلين على مستويات الإعداد والتنفيذ والتقييم.

أما بالنسبة للمدخل التشخيصي، فتم التوقف فيه عند بعض الاختلالات الأساسية للسياسة الجنائية المعتمدة في المغرب مثل تقادم المنظومة الجنائية وتضخم النصوص القانونية الزجرية، وارتفاع حالات العود إلى الجريمة، وغياب أجهزة مساعدة للآليات التقليدية للعدالة الجنائية، وارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، وعدم نجاعة العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى.

وفي المدخل الاستشرافي، استعرض الوزير عددا من مرتكزات تحديث السياسة الجنائية وخاصة المرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والحوار الوطني لإصلاح العدالة، والمواثيق الدولية، ليخلص إلى أن السياسة الجنائية التي يتعين اعتمادها لابد أن تدمج البعد الحقوقي لتكون حريصة على حماية الحريات بقدر ما تحرص على حفظ النظام العام، مستعرضا في هذا الاتجاه عددا من المبادرات التشريعية والتدابير التنظيمية التي تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة الجنائية.

مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.1070 بتغيير المرسوم، رقم 2.94.100 الصادر في 6 محرم 1415 (16يونيو 1994)، تقدم به وزير الداخلية، بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ضمن الفئات التي يمكن توظيفها وتعيينها، بناء على المؤهلات وفي حدود ربع المناصب الشاغرة المقيدة في الميزانية، في درجة مفتش بالإدارة.

مشروع مرسوم بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.973 تطبيق أحكام القانون رقم 62.17، تقدم به وزير الداخلية، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وينص مشروع هذا المرسوم على عدد من التدابير التنظيمية منها: كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب.

كما يتضمن مشروع هذا المرسوم تنظيم كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية ومن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع، وتحديد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين، والإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع.

وتشمل التدابير التنظيمية التي ينص عليها مشروع هذا المرسوم ، كذلك، تنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار ومن القواعد التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بذلك، وتنظيم عملية بيع المنتوج الغابوي والغلال والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية، وتحديد القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات ، وتحديد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس.

مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.1071 بتغيير المرسوم رقم 2.04.534 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المادة 18 من المرسوم سالف الذكر بإدراج الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ضمن الفئات التي يمكن توظيفها وتعيينها بناء على المؤهلات في إطار مستشاري الشؤون الخارجية.

مشروع مرسوم بتطبيق أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.1069 بتطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحدد مشروع هذا المرسوم الهيئات العليا للوظيفة العمومية التي يوظف ويعين بها خريجو المدرسة وهي : هيئة التفتيش العام للمالية، وإطار مستشاري الشؤون الخارجية، وهيئة مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية، والملحقون القضائيون بالمحاكم المالية.

كما وضع مشروع هذا المرسوم مقتضيات تخص تعيين هؤلاء الخريجين في الهيئات المذكورة سعيا إلى تزويد هذه الهيئات بأجود الخريجين

مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.1072 بتغيير المرسوم رقم 2.93.807 الصادر في 6 محرم 1415 (16يونيو 1994) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المادة 9 من المرسوم سالف الذكر بإدراج الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة ضمن الفئات التي يمكن توظيفها بناء على المؤهلات بعد اختيارهم بحسب الاستحقاق من الخريجين العشرة الأوائل لكل فوج من المدرسة المذكورة في درجة مفتش للمالية.

مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.1065، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته خلال الفترة الممتدة من 2 يناير إلى غاية 30 أبريل 2020.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة، وذلك بعد أن سجلت أسعاره عند الخروج من الميناء ارتفاعا يتراوح بين 12 و15 دولارا، بسبب ارتفاع أسعاره على الصعيد العالمي منذ بداية أكتوبر 2019، وكذا بسبب نسبة 35 في المائة من رسم الاستيراد المطبقة حاليا.

مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.848 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك بناء على التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020.

وتمثل هذه التدابير في إعفاء أموال الاستثمار المشار إليه في المادة 6-I-92 من المدونة العامة للضرائب من الضريبة على القيمة المضافة حين يتم اقتناؤها في إطار عقود المرابحة، وتوضيح إعفاء المعدات والمواد المخصصة للسقي من الضريبة على القيمة المضافة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر، على مستوى وزارة العدل بتعيين السيد بنسالم أوديجا، مديرا للتشريع، مضيفا أنه جرى على صعيد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين كل من السيدة عائشة الهوزلي، مديرة للوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، والسيد سعيد لقمان، مديرا للوكالة الحضرية لمراكش، والسيد محمد آيت يوسف، مديرا للوكالة الحضرية لكلميم –واد نون.

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم تعيين السيدة العلوي المزيان لالة كنزة، مديرة لصناعة السيارات، أما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، فقد تم تعيين السيد محمد حابا، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

ومع 26/12/2019