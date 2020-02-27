أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 27 فبراير 2020

رئيس الحكومة ينفي وجود أي حالة إصابة ب(كورونا) بالمغرب ويحذر من نشر أخبار زائفة بشأنه

حذر رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، من نشر معلومات "غير صحيحة وغير سليمة ومزيفة" بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه "إلى حدود الساعة، لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس بالمملكة، كما أوضحت ذلك البلاغات المتتالية لوزارة الصحة".

وقال السيد العثماني في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة إن "الأخبار غير الصحيحة (بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة) تثير الذعر وتضر بالمواطنين وبمصالحهم وباستمرارية مرافق عملهم وكذا بالمرفق العام"، معتبرا أن الترويج لها "غير معقول نهائيا".

وشدد السيد العثماني في هذا الصدد على ضرورة التأكد من المعلومات باللجوء للجهات المختصة، قائلا إن "لدينا منظومة وطنية للرصد والمراقبة، ووزارة الصحة تبقى المخاطب الوحيد المخول له التصريح بالمعلومات الخاصة بهذا الفيروس المستجد، الذي يعيش العالم على وقع انتشاره"، وذلك باعتبارها "تتوفر على اللجن والخلايا المختصة بالمتابعة واتخاذ الترتيبات اللازمة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "هناك لجنة عليا خاصة للرصد والمراقبة تتابع تطورات الموضوع عن كثب تضم مختلف المتدخلين، مدنيين وعسكريين"، مضيفا أنه "تم أيضا تشكيل لجنة تقنية من خبراء وباحثين متخصصين في مجال الفيرولوجيا، رفيعي المستوى، تتابع كل ما يخص الجانب الطبي والتقني وتطور الفيروس دوليا وإقليميا".

وحسب السيد العثماني، فإن "آليات المراقبة المتبعة أثبتت نجاعتها وفعاليتها، وتتطور باستمرار وفق المعايير الدولية".

وحرص السيد العثماني على طمأنة المواطنين بوجود متابعة ومراقبة "جيدتين" للوضع، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة "دون المبالغة والشعور أمام أي خبر بنوع من الهلع والذعر".

وفي هذا الصدد، حث رئيس الحكومة المواطنين على التصرف "بطريقة إيجابية، لأن الجهات المعنية تتعامل مع الحالات المشتبه فيها بسرعة وتقوم باللازم لعزلها والقيام بالتحليلات الضرورية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد قد تأكد أنها خالية منه.

وذكر السيد العثماني بأنه منذ اكتشاف الفيروس في الصين، و"بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله، تم اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية، وفق المعايير الدولية وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومع خبرائها، في المطارات وفي المداخل البرية والبحرية للاحتياط، حتى لا يتسرب هذا المرض لبلادنا".

كما أن وزارة الصحة، يضيف رئيس الحكومة، ومن خلال بوابتها وصفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي، تقدم باستمرار الأخبار المرتبطة بتطور الفيروس، وأدوات الوقاية والنصائح الضرورية بهذا الخصوص من قبيل غسل اليدين بانتظام وبشكل متكرر وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس وتجنب الاتصال اللصيق مع المصابين بأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الاتصال بالجهات الطبية في حالة الاشتباه.

وبغرض ضمان التواصل المستمر مع المواطنين بخصوص الفيروس، ذكر رئيس الحكومة بإطلاق خط اقتصادي للتواصل هو خط "ألو اليقظة الوبائية" لتلقي اتصالاتهم وطرح أسئلتهم أو التأكد من بعض الحالات أو غير ذلك من المعلومات.

ولم يفت رئيس الحكومة أن ينوه بجميع الجهات الصحية والأمنية التي تتابع الموضوع، وكذا بنجاح عملية إرجاع مغاربة مقاطعة وهان الصينية بعد تعليمات مباشرة من جلالة الملك حفظه الله.

وقال إن هؤلاء المغاربة قد اجتازوا فترة المراقبة الطبية في مركزين صحيين، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية، مؤكدا أن هذه العملية "تمت بسلام" و"كانت ناجحة" حيث رجع المعنيون إلى أسرهم بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وخلص السيد العثماني إلى التقدم بالشكر "لجلالة الملك نصره الله وللأطر الصحية والطبية والأمنية"، منوها بتعاون العائدين أنفسهم وعائلاتهم والشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية.

السيد أخنوش يستعرض محاور الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية

قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، عرضا بمجلس الحكومة، حول أهم محاور الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية "الجيل الأخضر 2020-2030"، والتي قدمت أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الخميس 13 فبراير الجاري باشتوكة آيت باها.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أبرز أن هذه الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي بالمملكة تنبني على ركيزتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالعناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، بينما تتمثل الثانية في مواصلة دينامية التنمية الفلاحية عبر تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.

وأضاف السيد أخنوش أن هذه الرؤية تطمح، في أفق سنة 2030، إلى تمكين ما بين 350 ألف و400 ألف أسرة من ولوج الطبقة الوسطى الفلاحية، وتثبيت 690 ألف ضمنها، بالإضافة لإحداث جيل جديد من المقاولين الشباب، عبر تعبئة وتثمين المليون هكتار، حيث من المنتظر أن توفر فرص عمل لـ350 ألف شاب وتكوين 150 ألف آخرين في الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية.

وكشف الوزير أنه سيتم خلال المرحلة القادمة عقد لقاءات مركزية وجهوية، بمشاركة مختلف الفاعلين من غرف فلاحية ومهنيين، من أجل وضع التدابير اللازمة، والإجراءات الضرورية، لتنزيل هذه الإستراتيجية عبر جهات المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات وخصوصيات كل جهة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس يوم الخميس 13 فبراير الجاري بجماعة اشتوكة آيت باها، حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب".

مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء

صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 03.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ، ينص على إمكانيتين لتجاوز الأجل القانوني للأداء.

ويهدف المشروع، يضيف الوزير، إلى تغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 49.15 السالف الذكر وذلك من أجل تخويل المنظمات المهنية المعنية أجلا جديدا لمدة ثلاث سنوات (2020-2023) قصد السماح لهذه المنظمات بإبرام اتفاقات استثنائية، مراعاة لمبدأ التدرج في التنزيل وللخصوصيات التي تميز بعض القطاعات الاقتصادية، وتطبيق الاستثناء بخصوص آجال 60 و90 يوما مراعاة لخصوصية و/أو موسمية بعض القطاعات وليس فقط بالنسبة للقطاعات التي تجمع بين الخصوصية والموسمية في نفس الوقت.

مشروع قانون يتعلق باتفاق التعاون بين المغرب وتركمانستان

تم بمجلس الحكومة عرض مشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، موقع بعشق آباد بتاريخ 23 شتنبر 2019، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية على أساس دائم وعلى أساس المنفعة المتبادلة.

وأضاف السيد عبيابة، أنه طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق، يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تسهر على تنسيق أنشطة الوزارات والإدارات والمنظمات التابعة للطرفين المتعاقدين من أجل إنشاء مشاريع اتفاقيات ثنائية للتعاون في المجالات سالفة الذكر، ومتابعة تنفيذها.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، تم تعيين السيدة فاطمة عاريب، مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض بمراكش.

كما تم تعيين السيد رشيد زمان، مديرا لنظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط.

ومع 27/02/2020