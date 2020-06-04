أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 04 يونيو 2020

رئيس الحكومة : التشخيص المكثف لمستخدمي المقاولات الخاصة سيمكن من تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن عملية التشخيص المكثفة التي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس أرباب المقاولات إلى القيام بها في إطار تشاركي لتدبير جائحة كوفيد-19، ستمكن من الحفاظ على صحة مستخدميهم وصحة ذويهم، وتسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني جدد في كلمة في افتتاح هذا الاجتماع، التعبير عن اعتزازه بالإنجاز الجماعي الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة كوفيد-19،" تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وتوجيهاته الحكيمة، وبفضل مبادراته الاستباقية وتعليماته السامية".

وأشار السيد العثماني إلى أن آخر هذه المبادارت الاستباقية كانت دعوة جلالة الملك أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة تتيح لهم الحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم، مبرزا أن جلالته أعطى تعليماته السامية لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.

وأكد رئيس الحكومة أن "من شأن هذا الإجراء أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي ببلادنا، وتمكين عدد من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتهم التجارية والمهنية، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة العاملين وذويهم".

وحسب السيد أمزازي، فقد استعرض رئيس الحكومة في كلمته الوضعية الوبائية بالمملكة التي تعرف "تحسنا مطردا خلال هاته الأيام"، منوها بهذه المناسبة بالوعي الذي أبان عنه المواطنون وشاكرا لهم تفهمهم وتعاونهم، وداعيا في نفس الوقت إلى الاستمرار في الاحتفاظ بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

مجلس الحكومة يستمع لعرض حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية

قدم وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، عرضا حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن السيد أمكراز أكد أن الوزارة أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، وذلك بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية.

وأوضح السيد أمكراز أن إعداد مشروعي هذه السياسة والبرنامج يأتي تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006، التي تهدف إلى إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.

وحسب الوزير، يضيف البلاغ، فإن مشروع هذه السياسة العمومية يرمي أساسا إلى التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمملكة، وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية بالنسبة لجميع فئات العاملين لفائدة المشغلين بمن فيهم الموظفون العموميون، والأولويات التي تجب مراعاتها ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.

وأكد السيد أمكراز أن مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة على العمل يسعى لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدف تنفيذي و70 إجراء، وتتمثل في تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية؛ والنهوض بثقافة الوقاية؛ وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.

وخلص الوزير إلى أنه، وتفعيلا للمنهجية التشاركية التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية، فقد عهد إلى لجنة مصغرة، ثلاثية التركيب، منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتتبع مشروع إعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة ما بين 2020 و2024.

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 19-74 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، يأتي في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بما يتوافق والتصور الحديث لجعلها مؤسسة وطنية مرجعية للإسهام في الاشعاع الثقافي بالمملكة، وأداة للتواصل والانفتاح الفكري الحضاري على مختلف الثقافات، وبما يحترم أيضا توجهات دستور المملكة، وذلك من خلال أربعة محاور أساسية.

وأوضح السيد أمزازي أن المحور الأول من هذه المحاور يهم مهام الأكاديمية، حيث نص مشروع هذا القانون على مهام جديدة لهذه المؤسسة الوطنية العلمية من خلال التأكيد على إسهامها في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية للمملكة، والعمل على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها، وكذا على نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.

أما المحور الثاني، يضيف السيد أمزازي، فقد هم نظام العضوية بالأكاديمية، حيث راجع مشروع القانون نظام العضوية مع عقلنة مسطرة تعيين الأعضاء استئناسا بالتجارب الأجنبية لدى المؤسسات المماثلة.

ويتعلق المحور الثالث بهياكل أكاديمية المملكة المغربية حيث نص المشروع على إعادة هيكلة أجهزة الأكاديمية وذلك عبر إحداث "المجمع الأكاديمي" الذي يتولى تحديد استراتيجية الأكاديمية ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية، و"مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية"، إضافة إلى إحداث "اللجان العلمية المتخصصة"، وكذا نقل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب إلى أكاديمية المملكة.

كما نص مشروع هذا القانون على تشكيل هيئتين متخصصتين في مجالي الترجمة والفنون تعتبران جزءا لا يتجزأ من الأكاديمية، وتعملان تحت إشرافها، وهما "الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة" التي تضطلع بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها، و"المعهد الأكاديمي للفنون" الذي يعهد إليه بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته.

وأشار البلاغ إلى أن المحور الرابع الذي تناولته مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية، هم نظام الحكامة، مبرزا أنه، وحتى تتمكن الأكاديمية من القيام بأدوارها الجديدة، وتوخيا لمبادئ الفعالية والنجاعة، فقد تم إقرار جملة من القواعد المتعلقة بعمل أجهزة الأكاديمية، وكيفية تدبير شؤونها الإدارية والمالية.

المصادقة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقيتي تعاون قضائي مع أوكرانيا

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا موقعتين بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، تقدم بهم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 20-17 يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.

ويتعلق الأمر أيضا، يضيف السيد أمزازي، بمشروع قانون رقم 20-18 يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية تهم التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، وتقضي بتمتيع مواطني كل من الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، بنفس الحماية القانونية المقررة لمواطنيه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية، كما تضمن لهم حق اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر للدفاع عن حقوقهم.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تتناول أيضا الإنابات القضائية وتنفيذها وتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.

(ومع 04/06/2020)