أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 20 فبراير2020

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي في سياق الاستراتيجية الحكومية من أجل نشاط فلاحي مستدام.

وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تمكين السلطة المختصة من آليات ضمان تقييم المخاطر ومراقبة الاتجار في هذه المواد والدعائم، انطلاقا من استيرادها أو صنعها إلى غاية بيعها بالتقسيط في أفق ضبط استعمالها دون أن يترتب عنها أي آثار غير مقبولة على صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة.

كما يروم هذا المشروع، يضيف الوزير، تنظيم عملية الاتجار مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا وألا تتم مزاولة الأنشطة المتعلقة بعملية الاتجار المذكورة إلا من قبل الأشخاص المؤهلين.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.66 يتعلق بتحديد أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب)، تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

تم إحداث هذا المتحف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتعليمات ملكية سامية، وخولت له صفة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة بموجب المادة 13 من قانون المالية لسنة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، أن هذا المشروع يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بدفع واجبات الاشتراك والتصريح بأجور أجرائهم عبر الوسائل الإلكترونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور أو المشغلين حديثي الانخراط في الصندوق المذكور. كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف السيد عبيابة، إلى اعتماد مبدأ التدرج في تعميم التصريح بالأجر والأجراء وبالأداء عبر الوسائل الإلكترونية وذلك داخل أجل أربعة وعشرين (24) شهرا الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في 5 أجراء ثم 3 أجراء ثم في أجير واحد.

وبالنسبة للمشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمشغلين المنخرطين في الصندوق المذكور قبل هذا التاريخ الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في أجير واحد (1) على الأقل، يحتسب على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالأجر لأجير واحد، وبالتالي تصبح عملية التصريح والأداء عبر الوسائل الإلكترونية معممة على جميع المشغلين.

عرض ملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين المغرب وفرنسا أمام مجلس الحكومة

تم عرض ملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية، الموقعة بين الحكومة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية (مجموع ملحقين وبروتوكولين) بالرباط بتاريخ 25 يوليوز 2003، أمام مجلس الحكومة .

ويعد هذا الملحق، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، عبارة عن تبادل مذكرات موقعة بالرباط بتاريخ 10 ماي و3 يونيو 2005، ويتعلق بالإدماج المهني للشباب الفرنسي المستفيد من البرنامج الفرنسي للمتطوعين الدوليين بالمقاولة وللشباب المتدربين المغاربة في الفروع المغربية للمقاولات الفرنسية المنشأة بالمغرب، الموقع بباريس في 12 شتنبر 2019.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة تعيين الشباب الفرنسيين ذوي الشهادات (المتطوعين الدوليين بالمقاولة بالمغرب) ولتوفير قاعدة قانونية وإطار مؤسسي ثنائي من أجل أجرأة الآلية، ولإنشاء تداريب مهنية لفائدة الشباب المغاربة ذوي الشهادات (الشباب المغاربة المتدربين).

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تعيين السيدة بديعة الكروي، مديرة للتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير)، والسيد يونس الأنصاري، مفتشا عاما بوزارة الشغل والإدماج المهني.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين السيدين محمد بوسكراوي، عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش، جامعة القاضي عياض (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)، والسيد خليل بنخوجة، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، جامعة القاضي بمراكش (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

كما تمت المصادقة، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على تعيين السيدة سلمى بنزبير، مديرة للهندسة المعمارية (قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني)، والسادة عبد الله هاشمي، مديرا لسياسة المدينة (قطاع الإسكان وسياسة المدينة)، وخالد كويزة، مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة (قطاع الإسكان وسياسة المدينة)، والحسين آيت الحاج، مفتشا عاما (قطاع الإسكان وسياسة المدينة).

ومع:20/02/2020