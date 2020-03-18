أعضاء الحكومة يساهمون في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا من خلال تبرعهم براتب شهر

أعلنت رئاسة الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19 ".

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه سعيا إلى الإسراع بتفعيل هذا الصندوق وتمكينه من الموارد اللازمة، فقد بادر أعضاء الحكومة إلى المساهمة فيه من خلال تبرعهم براتب شهر، "تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لمكافحة هذا الوباء وآثاره".

(ومع 17/03/2020)