أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات : توصيات الدورة العامة ال 15 ينبغي تحويلها إلى سياسات عمومية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن توصيات الدورة العامة الرسمية ال 15 لعام 2020 لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ، التي افتتحت يوم الثلاثاء بالرباط، ينبغي تحويلها إلى سياسات عمومية ومخططات عمل .

ونوه السيد العثماني ، في كلمة له في افتتاح هذه الدورة المنظمة حول " التراث الطبيعي والتنمية المستدامة" بالموضوع الذي اختير لهذه الدورة ، مشيرا إلى أن المغرب يعيش "قلقا" على المستوى المائي وليس أزمة وذلك بالنظر إلى قلة التساقطات المطرية .

وقال "إننا مدعوون لاتخاذ إجراءات ملائمة لحماية مستقبلنا المائي " مضيفا أن محاور هذه الدورة مهمة للغاية وبالتالي فإن توصياتها ينبغي أن تحول إلى سياسات عمومية وبرامج ومخططات عمل مع انخراط المواطن الذي يتيعن أن يشارك في حماية التراث الطبيعي الجيولوجي والغابوي أو المائي .

من جهته أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، غنى التنوع البيولوجي الذي يتمتع به المغرب ،مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيمكن مختلف الخبراء من التفكير في سبل حماية هذا التراث الطبيعي وتثمينه والتحسيس حول قضية البيئة.

وقال السيد أمزازي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن هذه الدورة تتيح فتح نقاش حول الجوانب المتعلقة بالأنظمة الإيكولوجية الغابوية خاصة غابة المعمورة ، إحدى أكبر غابات الفلين في العالم ، وكذا شجر الأرز والأركان التي تمثل تراثا حقيقيا ينبغي تثمينه ، دون اغفال المناطق الرطبة على غرار سيدي بوغابة وأخفنير والداخلة.

أما الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اعويشة ، فأشاد بعقد هذه الدورة وبالمواضيع التي ستتناولها . وبعد أن ذكر بحرائق الغابات في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والفيضانات في أوروبا ، قال إن الامر يتعلق ب "أفق مقلق" للبشرية " إذا لم يتم التحرك بسرعة ".

وشدد السيد اعويشة على أن المغرب أكد خلال قمة كوب 22 بمراكش انخراطه القوي إلى جانب الدول الملتزمة بحماية التراث الطبيعي العالمي ، مضيفا أن التوصيات التي ستنبثق عن هذه الدورة ستكون مفيدة لحماية التراث الطبيعي الوطني.

وتتوخى أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ، من خلال هذه الدورة، معالجة مواضيع تتعلق بضمان توازن الأنظمة الإيكولوجية في الكرة الأرضية ، وذلك عبر جرد وحماية التراث الطبيعي .

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بحضور مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي وكاتب الدولة الإسباني في البيئة هوغو ألفونسو موران فيرنانديز وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات السيد عمر الفاسي الفهري ، وعدة شخصيات في الأوساط الدبلوماسية والأكاديمية والعلمية.

ومع:26/02/2020