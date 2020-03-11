أكثر من 25 مليون مشترك بالمغرب في خدمة الإنترنيت في 2019

أفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأن حظيرة المشتركين في خدمة الإنترنيت بالمغرب ارتفعت بنسبة 11,43 في المائة، لتستقر في 25,38 مليون مشترك خلال 2019، مسجلة نسبة نفاذ بلغت 71,33 في المائة.

وأوضحت الوكالة في بلاغ حول تطور قطاع الاتصالات برسم سنة 2019، أن حظيرة المشتركين في خدمة الإنترنيت المتنقل سجلت نموا سنويا يقدر بـ 11,22 في المائة خلال نفس الفترة، مقابل 2,21 في المائة خلال سنة 2018، لتبلغ 23,68 مليون مشترك، مضيفة أن لهذا النمو تأثيرا مباشرا على استعمال البيانات المتنقلة التي ارتفع الرواج الخاص بها بنسبة فاقت 30 في المائة خلال سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حظيرة المشتركين في خدمة الاتصالات من الجيل الرابع بلغت 15,72 مليون مشترك، بارتفاع سنوي يقدر بـ 63,66 في المائة، مضيفة أن حظيرة المشتركين في خدمة الإنترنيت الثابت من نوع ADSL بلغت 1,48 مليون مشترك عند نهاية 2019، مسجلة نسبة نمو استقرت في 4,07 في المائة.

وبلغت حظيرة المشتركين في خدمة الإنترنيت بالألياف البصرية (FTTH) بلغت 121 ألف و237 مشترك مع نهاية 2019، مقابل 73 ألف و169 مشترك خلال السنة التي سبقتها.

(ومع 10/03/2020)