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Fichier de la photo: 
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بـ"مسجد أريحا" بمدينة مراكش
Mots clés: 
Activités royales
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
الأنشطة الملكية
Date de la photo: 
الجمعة, 3 يناير, 2020