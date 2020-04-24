أمير المؤمنين يبعث برقيات تهاني وتبريك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وأصدق دعواته لله تعالى بأن يجعل من مقدم هذا الشهر الفضيل بشير رحمة وعافية وأمان لشعوب الأمة الإسلامية والعالم بأسره، ومبعثا لمزيد من الأمل والتضامن بينها.

(ومع 24/04/2020)