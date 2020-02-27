أمير دولة قطر يستقبل مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، يوم الخميس بالدوحة، مستشار صاحب الجلالة، السيد فؤاد عالي الهمة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال هذه المقابلة، التي حضرها أيضا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقل السيد فؤاد عالي الهمة، في بداية هذا اللقاء، لسمو أمير دولة قطر "تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري بدوام النماء والرفعة"، فيما "حمله سمو أمير قطر تحياته لأخيه جلالة الملك وتمنياته له بموفور الصحة والسداد، وللشعب المغربي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار".

وأعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهذه المناسبة، عن "شكره على قرار أخيه جلالة الملك محمد السادس تعبئة كل طاقات وخبرات المملكة المغربية للمساهمة في تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022".

ومع:27/02/2020