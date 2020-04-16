أولاد تايمة.. توقيف شخص يشتبه تورطه في تسجيل ونشر محتوى رقمي يتضمن قذفا وتشهيرا وتحريضا على التمييز والكراهية

تمكنت عناصر الأمن بالمفوضية الجهوية للشرطة بأولاد تايمة، أمس الأربعاء، من توقيف شخص يدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يبلغ من العمر 50 سنة،

وذلك للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر محتوى رقمي يتضمن قذفا وتشهيرا وتحريضا على التمييز والكراهية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات والجرائم العنيفة، بناءا على شكاية تقدمت بها الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية المحترفة بعدما نشر المعني بالأمر مقطع فيديو على قناته على تطبيق "Youtube" وصفحته الشخصية على شبكة "Facebook"، يتضمن قذفا وتشهيرا صريحا بفئات الفنانين ومحترفي الأنشطة الثقافيـة. وقد تم - حسب المصدر ذاته - الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الرصد واليقظة المعلوماتية التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة نشر المحتويات العنيفـة أو التي تتضمن تحريضا على ارتكاب أفعال إجراميـة.

16 أبريل 2020 (ومع)