أونسا : عيد الأضحى.. ترقيم أزيد من 4,5 مليون رأس من الأغنام والماعز

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، اليوم الأربعاء، أن عملية ترقيم الأغنام والماعز، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1441، شملت خلال الفترة ما بين 22 أبريل و 6 يونيو 2020، أزيد من 4,5 مليون رأسا من الأغنام والماعز. وأكد المكتب، في بلاغ له، أنه على غرار السنتين الماضتين يتم ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بواسطة حلقة بلاستيكية صفراء تحمل رقما تسلسليا فريدا لكل أضحية، بالإضافة إلى عبارة "عيد الأضحى" ومجسم رأس كبش، مضيفا أنعملية الترقيم مازالت متواصلة في مختلف الجهات. وأشار البلاغ إلى أن المصالح البيطرية للمكتب كانت قد قامت، بالإضافة إلى ذلك، بتسجيل 242 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز في إطار برنامج عيد الأضحى.

ويضم برنامج عيد الأضحى - حسب المكتب - بالإضافة إلى عمليتي التسجيل والترقيم، إجراءات تهم مراقبة الأعلاف، ومراقبة استخدام الأدوية البيطرية، ومراقبة مياه شرب الأضاحي، وكذلك مراقبة تنقلات فضلات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق تقدمه المصالح البيطرية للمكتب من أجل تتبع المسار.

وذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية لأونسا بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص.



10 يونيو 2020 /ومع/