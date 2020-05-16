إجراء المباراة الوطنية المشتركة والمباراة الوطنية المشتركة الخاصة بطلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم دورة 2020 في يوليوز المقبل (وزارة)

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن إجراء المباراة الوطنية الخاصة بولوج المدارس الوطنية للاقتصاد والتدبير والمباراة الوطنية المشتركة الخاصة بولوج مدارس المهندسين سيتم في شهر يوليوز المقبل. وأوضحت الوزارة في بلاغ، يوم الجمعة، أنه في سياق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار وباء "كوفيد 19"، قررت الوزارة، بتشاور مع لجنتي تنسيق المباراتين، إجراء المباراة الوطنية لولوج مدارس الاقتصاد والتدبير أيام 11و 13و 14 يوليوز المقبل، والمباراة الوطنية المشتركة لولوج مدارس المهندسين أيام 16 و17 و18 يوليوز المقبل. وأضاف البلاغ أنه تقرر كذلك، اعتبارا للظروف الراهنة التي تعيشها المملكة، الاقتصار على الشق الكتابي، مؤكدا في هذا السياق، أنه سيتم الحرص على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية ضمانا لسلامة الطلبة والأطر التربوية والإدارية.

15 ماي 2020 (ومع