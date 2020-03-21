إحداث رقم هاتفي (1919) لمشاركة جميع المواطنين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة عن إحداث رقم هاتفي (1919) لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس .

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الرقم الهاتفي سيكون ساري المفعول ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020.وأكدت الوزارة أن كل رسالة (sms ) نحو هذا الرقم تمثل هبة، قدرها 10 دراهم.وذكر البلاغ بأنه " تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قامت السلطات المختصة بإحداث + الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا+ .وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايير درهم وكذا من مساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين".

ومع 20/03/21