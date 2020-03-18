إدارة الدفاع الوطني : ظهورعدة تطبيقات ومواقع إلكترونية خبيثة في ظل التغطية الإعلامية لفيروس كورونا

قالت إدارة الدفاع الوطني، يوم الأربعاء، إن العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف عددا كبيرا من الضحايا قد ظهرت، وذلك في ظل الظروف الراهنة والتغطية الإعلامية الواسعة لوباء فيروس كورونا.

وكمثال على ذلك، أشارت إدارة الدفاع الوطني في بلاغ، إلى تطبيق “Covidlock” الذي يعتبر في واقع الأمر برنامج فدية خبيث متوفر على موقع “coronavirusapp”، مبرزة أن هذا البرنامج الخبيث يقوم بتشفير أجهزة الضحايا ثم يطلب منهم دفع فدية بقيمة 100 دولار (بعملة بيتكوين الرقمية) في أجل لا يتعدى 48 ساعة من أجل استعادة الولوج إلى الجهاز المتضرر .

وأوضح البلاغ أن الجهات التي تقف وراء هذه البرامج الخبيثة تحذر الضحايا من أنه سيتم حذف جهات الاتصال والصور ومحتويات أخرى من الأجهزة، والكشف عن حسابات الضحايا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى مثال آخر عن هجمات تستهدف بشكل خاص الضحايا المهتمين بخرائط انتشار فيروس كورونا على شبكة الأنترنت، مبرزا أنه يمكن أن يقوم المستخدم بتحميل وتشغيل تطبيق ضار يظهر خريطة لانتشار الوباء، لكن التطبيق يقوم في الخلفية بتثبيت برنامج خبيث يقوم باختراق أجهزة الضحايا وسرقة معلوماتهم السرية.

وتابع البلاغ أن هناك نوعا آخر من هذه البرامج الخبيثة يسمى “BlackWater”، مشيرا إلى أن البرنامج يهاجم من خلال بعث رسائل تصيد احتيالي تحتوي على مرفقات ضارة تتخذ شكل معلومات حول فيروس كورونا (كوفيد-19) من أجل إثارة اهتمام الضحايا، وبمجرد فتح المرفقات، يتم تثبيت البرامج الخبيثة على جهاز الضحية.

وأكد البلاغ أنه ولمواجهة مثل هذه الهجمات، يرجى من المستخدمين التأكد من أن التطبيقات موثوقة المصدر وأن المعلومات المستخدمة صادرة عن مؤسسات صحية حكومية أو وسائل إعلام رسمية.

(ومع 18/03/2020)