إطلاق برنامج لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة جائحة كوفيد-19

في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، برنامجا لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة هذه الجائحة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه يمكن لهذه المقاولات، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، المشاركة في إعلان طلب اقتراح مشاريع "امتياز- تكنولوجي" الذي سيساهم في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي في سقف 10 ملايين درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و 1,5 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

وتتعلق المشاريع التي يستهدفها هذا الإعلان، على الخصوص، بتصنيع منتجات النظافة مثل السوائل المعق مة، ومعدات الحماية الفردية (الكمامات الواقية، الص د ي رات الطبية، البدلات المعق مة...) ومحاليل تنظيف الأسطح والم عدات الطبية (التعقيم، الإسعافات الأولية، ...).

ودعت الوزارة المقاولات التي يهمها الأمر إلى ملء الاستمارة التي يمكن تحميلها انطلاقا من موقع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة:

http://candidature.marocpme.ma/covid19/

وحدد آخر تاريخ لإيداع ملفات الترشيح في 10 أبريل 2020.

ومع 20/03/29