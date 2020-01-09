إطلاق بوابة التشريفات الموجهة للسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الأربعاء بالرباط، بوابة التشريفات، وهي منصة رقمية موجهة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذا للمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب.

وتهدف هذه المنصة الرقمية الحديثة والتفاعلية إلى تسهيل المساطر والتبادل بين مديرية التشريفات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط.

وتروم هذه البوابة نزع الطابع المادي عن الخدمات الرئيسية الموجهة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية. وتتيح البوابة التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط الالكتروني ( www.protocole.maec.gov.ma )، معالجة الخدمات ذات الصلة بطلبات بطاقة التعريف الخاصة، وطلبات قسائم الشراء، وطلبات السيارات الدبلوماسية، وطلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السفير، مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد أنس خالص، إن هذا المشروع الذي طال انتظاره، يشكل خطوة أولى نحو نزع الطابع المادي عن الخدمات الموجهة للسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب. وأضاف السيد خالص أن إطلاق هذه البوابة يندرج في إطار الإصلاحات الجارية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل دفع عجلة التغيير في العمل الدبلوماسي، مسجلا أن هذه المنصة الرقمية ستساهم في تبسيط عمليات المعالجة وتنسيق الإجراءات وتوضيح مراحل الطلبات.

حضر حفل إطلاق بوابة التشريفات عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب.

(ومع 08/01/2020)