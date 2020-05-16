إطلاق عملية استثنائية، ابتداء من 18 ماي، لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة المترشحين لاجتياز البكالوريا

مواكبة منها للتدابير الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم الامتحانات الجهوية والوطنية لنيل شهادة البكالوريا، تعلن المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق ابتداء من 18 ماي الجاري عملية استثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة كافة التلميذات والتلاميذ المترشحين لاجتياز اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2019-2020.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه “وضمانا لإنجاح هذه العملية، فقد عبأت المديرية العامة للأمن الوطني جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني قصد تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والتقنية الكفيلة بتنظيم هذه العملية الاستثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية، كما تم توجيه دوائر الشرطة من أجل تسهيل إجراءات تحصيل شواهد السكنى التي تدخل ضمن الوثائق الضرورية لإنجاز هذه الوثيقة”.

وإذ تعلن المديرية العامة للأمن الوطني عن تجند وجاهزية مصالحها تنظيم هذه العملية في أحسن الظروف، فإنها تجدد التأكيد أيضا على أنها ستعمل على توفير واحترام كافة الشروط الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي الكفيلة بضمان الأمن الصحي للمرتفقين وموظفي الشرطة على حد سواء، تماشيا مع التزاماتها بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في 17 مارس 2020 الإرجاء المؤقت لعملية إنجاز بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية وباقي الوثائق التعريفية والإدارية الأخرى، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وموظفي الشرطة من جهة، وانخراطا منها في تنزيل الإجراءات الاحترازية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد من جهة ثانية.

ومع:16/05/2020