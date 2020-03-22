إنهاء الإجراء الخاص الهادف إلى تسهيل عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم اليوم الأحد

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، في بلاغ، أنه قد تم إقرار إنهاء الإجراء الخاص الذي تم وضعه في الأيام الأخيرة كجزء من عملية تسهيل عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم ، ظهر اليوم الأحد (توقيت غرينيتش+1).

وذكر البلاغ بأن هذا الإجراء الخاص كان قد تم وضعه عقب القرار الذي اتخذته المملكة المغربية والذي يقضي بتعليق، حتى إشعار آخر، جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى أراضيها.

وخلص البلاغ إلى أن هذا القرار يندرج في إطار التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

(ومع 22/03/2020)