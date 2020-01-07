افتتاح أشغال الدورة الثالثة والثلاتين للمؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس

افتتحت، يوم الثلاثاء بمراكش، أشغال الدورة الثلاثين للمؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس، الحدث الهام الذي ينظم لأول مرة بدولة عربية وإفريقية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمركز المغربي للتربية المدنية، بالتنسيق مع (المؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس)، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

(ومع 07/01/2020)