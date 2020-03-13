الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس يشيد بدعم جلالة الملك المتواصل لصمود أهل القدس في وجه الاحتلال

أشاد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ، بلال النتشة بالدور الكبير الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم أهل القدس من أجل الصمود في وجه سياسات الاحتلال .

وذكر النتشة خلال لقاء أمس الخميس برام الله مع سفير المغرب لدى فلسطين السيد محمد الحمزاوي، بالدعم المتواصل الذي يقدمه جلالة الملك لتعزيز صمود أهل القدس أمام سياسات الاقتلاع والتهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

من جهته نوه السيد الحمزاوي بجهود المؤتمر الوطني الشعبي للقدس وعمله الدؤوب في سبيل تثبيت المقدسيين ودعم صمودهم.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق لمجمل الأوضاع السياسية والميدانية في مدينة القدس على وجه الخصوص والأراضي الفلسطينية المحتلة عامة .

كما شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل التعاون المستقبلي بين سفارة المملكة والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس لتنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المجتمع المقدسي.

(ومع 13/03/2020)