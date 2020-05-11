الادعاءات المتعلقة بعدد العسكريين المصابين بكوفيد-19 "عارية عن الصحة"

أفاد مصدر عسكري بأن الادعاءات المتعلقة بعدد العسكريين المصابين بكوفيد-19 ، بوحدات القوات المسلحة الملكية،"عارية عن الصحة".

وأشار المصدر إلى أن بعض المواقع الإخبارية تتداول معلومات مضللة وغير دقيقة عن عدد العسكريين المصابين بكوفيد-19 وعن تطور بؤر العدوى داخل وحدات القوات المسلحة الملكية، مؤكدا أن الوضعية الصحية المرتبطة بكوفيد-19 في صفوف القوات المسلحة الملكية "متحكم فيها"، وأن معدلات إصابة العسكريين وذويهم بهذا الوباء عادية تماما قياسا إلى المعدل الوطني.

ولفت المصدر أيضا إلى أن التدابير المتخذة على صعيد جميع وحدات القوات المسلحة الملكية للتغلب على هذا الوباء تتسم بالصرامة الشديدة، كما أنها تحظى بمتابعة طبية واجتماعية دقيقة من عدة مستويات.

(ومع 11/05/2020)