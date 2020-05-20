الانتهاء من تجارب الشروع في استغلال مشروع تحلية مياه البحر

قام المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد عبد الرحيم الحافظي، يوم الثلاثاء، بزيارة ميديانية لمشروع تحلية مياه البحر بإقليم الحسيمة بمناسبة الانتهاء بنجاح من تجارب الشروع في استغلال هذه المنشأة.

ويروم هذا المشروع، حسب بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تقوية تزويد مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة بالماء الشروب بصبيب إضافي يبلغ حوالي 17 ألف و 280 مترا مكعبا في اليوم.

ويندرج هذا المشروع في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب بالمملكة، وكذا في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وتأتي هذه الزيارة في ظل هذه الفترة التي تعرف تعبئة وطنية شاملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومع:20/05/2020