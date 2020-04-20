البرلمان الإفريقي يشيد بمبادرة جلالة الملك لمواجهة وباء "كورونا" في إفريقيا

أشاد البرلمان الإفريقي الذي يتخذ من جنوب إفريقيا مقرا له، يوم الإثنين، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى مواجهة وباء "كورونا" في القارة الإفريقية.

وقال في بيان، إنه يود الإشادة بصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مبادرته الرامية إلى تقاسم المعرفة والتكنولوجيا مع بقية دول القارة.

وأشارت المؤسسة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي إلى أن الدول الإفريقية ، على غرار الدول الأخرى في العالم، معبأة لمواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وتابع البرلمان أن النواب الأفارقة يساندون قادة قارتنا في جهودهم الدؤوبة لمواجهة الوباء.

ومن شأن هذه المبادرات أن تمكن القارة الإفريقية من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بهدف تعزيز البعد الصحي والاقتصادي والاجتماعي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أجرى، محادثات هاتفية، على التوالي، مع فخامة السيد ألاسان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

وهمت المحادثات التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.

وخلال هذه المحادثات، اقترح جلالة الملك إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

(ومع 20/04/2020)