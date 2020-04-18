التكفل بإيواء 60 مواطنا مغربيا عالقا بموريتانيا

أعلنت سفارة المغرب بنواكشوط، عن التكفل بإيواء 60 مواطنا مغربيا عالقا بالتراب الموريتاني، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها لمواكبة أوضاع هؤلاء المواطنين، وكذا أفراد الجالية المغربية المقيمة بموريتانيا، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السفارة، في بلاغ لها، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم السبت، أن الأمر يتعلق ب28 مواطنا عالقا بالعاصمة نواكشوط، و32 بمدينة نواذيبو (شمال موريتانيا)، فضلا عن التكفل بمصاريف استشفاء مواطن مغربي يعاني من مرض مزمن، بما في ذلك مصاريف عملية جراحية خضع لها بإحدى المصحات الخاصة، وكللت بالنجاح.

وأضاف البيان، أن الإجراءات المتخذة شملت أيضا التدخل لدى مصالح وزارة الخارجية الموريتانية والسلطات المختصة لتمديد مدة صلاحية التأشيرات لصالح المواطنين المغاربة في انتظار توفر ظروف عودتهم إلى المغرب.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أوساط الجالية المغربية، ولا في أوساط المواطنين العالقين في موريتانيا.

ومن جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن مصالح السفارة عملت على تحسيس سائقي الشاحنات المغاربة بضرورة احترام الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الموريتانية، والمتمثلة في إنشاء فضاء خاص، تتوفر فيه جميع ظروف الراحة، بالمدخل الشمالي لمدينة نواكشوط، والمخصص لاستقبال وتفريغ الشاحنات القادمة من المغرب، والتي تساهم في تزويد السوق الموريتانية بالخضر والفواكه وغيرها من المواد الغذائية.

وأهابت السفارة مجددا بكافة المواطنين المغاربة المقيمين بموريتانيا، الالتزام الصارم بالقرارات والتقيد بالإجراءات الوقائية التي تتخذها سلطات هذا البلد، لمواجهة وباء كورونا المستجد، منوهة بالجهود التي تبذلها هذه السلطات، والتي لم تدخر جهدا في مد يد المساعدة للمواطنين المغاربة في إطار جهودها الفعالة لمواجهة جائحة (كوفيد-19) العالمية.

يذكر أن سفارة المغرب بنواكشوط أعلنت ، يوم 16 مارس الماضي، عن إنشاء خلية للتواصل والتتبع لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بموريتانيا، على مستوى السفارة وكذا على مستوى القنصلية العامة للمملكة بنواذيبو، لتحسيسهم بالإجراءات الوقائية المتخذة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واحتراما للتدابير التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها السلطات الموريتانية في هذا المجال.

كما خصصت رقمين هاتفيين لتلقي الاتصالات والاجابة على استفسارات المواطنين المغاربة: 0022243065974 (بالنسبة للسفارة)، و0022227098517 (بالنسبة للقنصلية العامة للمملكة بنواذيبو).

ومع:18/04/2020