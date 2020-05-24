الرباط - أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر

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Mots clés:
الأنشطة الملكية
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
الأنشطة الملكية
Date de la photo:
الأحد, 24 ماي, 2020
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