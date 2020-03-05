الرباط: السيد العثماني يبحث مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الاستعدادات للانتخابات المقبلة

عقد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع أمناء عامين وممثلين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تمحور حول الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال السيد العثماني في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذا الاجتماع مع الأحزاب السياسية الوطنية يروم إطلاق المشاورات للتحضير للانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أنه يتم دائما فتح نقاش وطني بين الأحزاب السياسية والفعاليات الوطنية الأخرى من أجل الإعداد الجيد للمحطات الانتخابية في إطار التوافق الوطني.

وأكد رئيس الجكومة في هذا الصدد، أن ''هاجسنا هو مواصلة الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا، والتي نجحت فيها'' من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات. وأضاف السيد العثماني أنه سيعقد يوم الخميس، اجتماعا مماثلا مع ممثلي الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان.

ومع:04/03/2020