الرباط.. السيد العثماني يجتمع مع الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان استعدادا للانتخابات المقبلة

عقد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، اجتماعا مع أمناء عامين وممثلين للأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، تمحور حول الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد السيد العثماني في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور بعض الوزراء، يهدف إلى بدء إطلاق المشاورات للتحضير للانتخابات المقبلة. وقال رئيس الحكومة "نريد أن يكون هذا الإعداد، كما يتم دائما، بشكل توافقي، كما نريد مواصلة الإصلاحات السياسية في بلادنا"، مبرزا أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بمختلف أنواعها، يجب أن تكون "مغرية للمواطن، وأن تفرز خرائط انتخابية مقنعة له سواء على المستوى المحلي أو على مستوى البرلمان أو على مستوى الغرف".

وأضاف السيد العثماني أن "إعادة الثقة في العمل السياسي وفي الأحزاب السياسية وفي المؤسسات تشكل هدفا أساسيا، ونريد أن ينخرط الشباب بطريقة فاعلة وقوية في هذا المسلسل". وكان رئيس الحكومة عقد، الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تمحور أيضا حول الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ومع 20/03/05