الرباط : توقيف عميد شرطة أخل بواجبات ضمان تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد شرطة يرأس دائرة أمنية بمدينة الرباط، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه، واتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

واوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة المخالف كان قد أخل بواجباته الوظيفية المتمثلة في الحرص على ضمان تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية، حيث أقل مواطنين أجنبيين من جنسية عربية على متن سيارة المصلحة في اتجاه أحد الفنادق، وبعدها نحو أحد المؤسسات الاستشفائية بعدما تمت مطالبتهما بشهادة طبية، رغم أنهما كانا يخرقان إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات المغربية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني ،وفق البلاغ، أن إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤول الأمني المخالف، يندرج في سياق الحرص البالغ والشديد على ضمان تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية بشكل سليم وحازم، وذلك للوقاية من انتشار وباء كوفيد-19.

ومع20/04/01