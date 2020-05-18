الدخول المدرسي المقبل سينطلق في الثاني من شتنبر 2020

أفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي ، يوم الاثنين بالرباط ، بأن الدخول المدرسي المقبل سينطلق ، بالنسبة لقطاع التربية الوطنية ، في الثاني من شتنبر 2020.

وأوضح السيد أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه من أجل الإعداد الجيد للدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي المقبل، ستنطلق التحضيرات لهذا الموسم ابتداء من منتصف شهر يونيو 2020.

أما بالنسبة بالنسبة لقطاعي التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فسينطلق الموسم الدراسي المقبل خلال شهر أكتوبر، علما أن الامتحانات ستنظم خلال شهر شتنبر.

وأضاف أنه سيتم تخصيص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي، وذلك من أجل تقوية مكتسبات المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من مواصلة دراستهم في الموسم القادم في أحسن الظروف.

وجدد الوزير التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لا يزال ساري المفعول، حيث أن عملية "التعليم عن بعد" مستمرة، وذلك لتمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم، وكذا لتجنيبهم التعثرات الدراسية التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا.

(ومع 18/05/2020)