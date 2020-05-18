السيد أمزازي :امتحانات البكالوريا دورة 2020 ستجرى وفق قطبين يومي 03 و04 يوليوز المقبل ومن 06 إلى 08 من الشهر ذاته

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سعيد أمزازي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 ستجرى حضوريا وفق قطبين، تتمثل في قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل (يومي 03 و 04 يوليوز)، والقطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية (من 06 إلى 08 يوليوز).

وأوضح السيد أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مواضيع هذا الامتحان ستقتصر على الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة، وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف أنه سيتم في هذا الصدد إصدار إطار مرجعي يحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون، كما سيتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة في 15 يوليوز المقبل.



أما الدورة الاستدراكية فستنظم من 22 إلى 24 يوليوز المقبل بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020.

وسينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 04 و 05 شتنبر 2020، وستشمل مواضيعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تعليق الدراسة.



أما بالنسبة لباقي المستويات فسيتم اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم، وكذا نقاط الامتحانات المحلية بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي لاتخاذ قرارات أخر السنة الدراسية.

18 ماي 2020 (ومع),