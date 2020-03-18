السيد اعمارة يؤكد من داخل بيته بأن حالته الصحية مطمئنة

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة، الذي يلازم بيته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بأن حالته وحالة أسرته الصحية مطمئنة.

وقال السيد اعمارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إن حالتي الصحية عادية ومطمئنة، وكافة أفراد أسرتي يتمتعون بوضع صحي جيد"، مضيفا أنه يتابع مهامه عن بعد ضمانا لحسن سير العمل والتنسيق الأوسع مع مصالح الوزارة.

وشدد الوزير على أهمية التقيد بالشروط الصحية الموضوعة للتصدي للفيروس، لاسيما العزل، وقواعد النظافة واحترام المسافة حتى مع أقرب المقربين.

وهذا يعني، يتابع السيد اعمارة، "أننا نعيش حياة عادية"، علما أن أفراد أسرته وضعوا في العزل كذلك منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد غداة عودته من مهمة رسمية بأوروبا.

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قد أعلنت، في 14 مارس الجاري، أن السيد اعمارة "بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية وإحساسه بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس، تقدم إلى المصالح الطبية، حيث أجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية، التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد (covi19) ".

وأضافت الوزارة أنه " اعتبارا لكون الأعراض التي ظهرت على الوزير بسيطة ولا تدعو للقلق، وامتثالا لتعليمات الأطباء، فالسيد اعمارة يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة ".

(ومع 18/03/2020)