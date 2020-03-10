السيد الحسن عبيابة يفتتح الملتقى الدولي للفنانين التشكيليين

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة، افتتح السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين 9 مارس 2020 ، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، الملتقى الدولي للفنانين التشكيليين، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب وشبكة الفنانين المهاجرين بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، تحت شعار “المرأة…ثقافة اللاعنف”، والذي سيستمر إلى غاية 17مارس الجاري.

وفي كلمة لها بالمناسبة، عبرت السيدة نعيمة اشركوك، رئيسة اللجنة القانونية للاتحاد الوطني لنساء المغرب عن تقديرها وامتنانها للسيد الوزير على كل الجهود التي يقوم بها من أجل دعم برامج وأنشطة الاتحاد الوطني لنساء المغرب طبقا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم رئيسة الاتحاد، وذلك من خلال مختلف أنواع الدعم التي خصصتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والتي تجسدت من خلال الاتفاقية المهمة للشراكة والتعاون التي تم التوقيع عليها بين الطرفين .

ومن جهته، عبر السيد الوزير عن اعتزازه بافتتاح هذا المعرض الهام الذي يبرز أهمية الفن في محاربة العنف ضد المرأة، منوها في الوقت ذاته بالدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الوطني لنساء المغرب تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم في سبيل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، مؤكدا على انخراط الوزارة التام في دعم كل المبادرات التي يعتزم الاتحاد القيام بها مستقبلا.

هذا، وأشرف السيد الوزير على توزيع شهادات على الفنانين المشاركين في هذا الملتقى تقديرا لإسهاماتهم القيمة في إشاعة ثقافة اللاعنف تجاه المرأة.

وجدير بالذكر، أن هذا الملتقى يعرف مشاركة 32 فنانا تشكيليا ينتمون لمختلف المدارس الفنية، ويوزعون بين 16 فنانا من مختلف مدن المملكة، و16فنانا ينتمون للدول التالية: فنلندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، ألمانيا، العراق، روسيا، الأردن، مصر، السويد، البحرين، وفرنسا.