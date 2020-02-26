السيد العثماني: الحكومة تسعى جاهدة لإنجاح ورش إصلاح منظومة التكوين الطبي

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تسعى جاهدة لإنجاح ورش إصلاح منظومة التكوين الطبي.

وقال السيد العثماني ، في افتتاح أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بإصلاح منظومة التكوين الطبي ، إن هذه اللجنة التي أحدثت السنة الماضية انكبت على فتح مجال للتشاور والحوار حول إصلاح التكوين الطبي في المغرب ، من خلال ترصيد عناصر قوته ومعالجة مكامن ضعفه أو اختلاله.

ودعا السيد العثماني ،حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، كافة أعضاء اللجنة، الممثلين لمختلف الهيئات والمؤسسات والمعنيين بهذا الورش، إلى التعاون لإنجاح ورش إصلاح التكوين الطبي، الذي يشمل الطب والصيدلة وطب الأسنان، من خلال تقديم مقترحات عملية منبثقة من تفكير جماعي ووفق منهجية تشاركية، تستجيب لمتطلبات واحتياجات الصحة الوطنية.

وبعد أن أشاد رئيس الحكومة بروح التعاون الذي ميز عمل اللجنة في الفترة السابقة، أعرب عن متمنياته بالتوفيق للسيدة نجية حجاج حسوني التي أسندت لها رئاسة هذه اللجنة.

من جانبهم أكد الوزراء الذين حضروا أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بإصلاح منظومة التكوين الطبي على أهمية الدور الذي ستضطلع به اللجنة، وعن استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لتوفير شروط نجاح أشغالها.

حضر أشغال هذه اللجنة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ومع:25/02/2020