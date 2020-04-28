السيد العثماني : الحكومة حريصة على ضمان توفير المواد الغذائية وغير الغذائية للمواطنين

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، أن توفير المواد سواء الغذائية أو غير الغذائية للمواطنات والمواطنين يعتبر أولوية من أولويات الحكومة.

وقال السيد العثماني، في تصريح عقب اطلاعه على عمل الخلية المكلفة بتتبع مستوى تموين الأسواق بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن هذه الخلية تتابع كافة عمليات التصنيع الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أنها تراقب أيضا توزيع المواد الضرورية، سواء كانت غذائية أو معيشية، وكذا توافرها في الأسواق، فضلا عن المواد الأخرى الطبية وشبه الطبية، بما في ذلك الكمامات للوقوف على كمية الإنتاج وكيفية التوزيع ونقاطها.

ونوه رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، بفريق الخلية الذي "يشتغل بصفة مستمرة، ليل نهار، لتتبع هذه العملية وتفادي تسجيل أي اضطراب فيها".

(ومع 28/04/2020)