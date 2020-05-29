السيد العثماني : بوفاة عبد الرحمان اليوسفي المغرب يفقد أحد رجالاته الكبار الذين بصموا التاريخ السياسي الوطني

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب فقد بوفاة الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، الذي انتقل إلى عفو الله ليلة الخميس - الجمعة بالدار البيضاء، أحد رجالاته الكبار الذين بصموا التاريخ السياسي الوطني.

وأضاف السيد العثماني، في تصريح ، "لقد فقدنا رجلا كبيرا يكن له مختلف المغاربة كل الاحترام والتقدير"، مبرزا أن الراحل اضطلع بأدوار مهمة في عملية الإصلاح السياسي.

وأشار السيد العثماني إلى أن الراحل "ترأس حكومة التناوب في فترة صعبة من تاريخ المملكة، حيث ساهم في خروج البلاد من تلك المرحلة بأقل الخسائر".

وكان السيد عبد الرحمان اليوسفي، الذي ازداد في 8 مارس 1924 بمدينة طنجة، قد التحق بصفوف الحركة الوطنية عندما كان تلميذا بثانوية مولاي يوسف بالرباط.

كما كان الراحل عضوا بالأمانة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي تحول إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975. وتولى رئاسة تحرير لسان الحزب جريدة "التحرير" (1959 - 1965).

وفي 4 فبراير 1998 كلفه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بتشكيل حكومة التناوب، التي قدم تشكيلتها إلى جلالته في 14 مارس من نفس السنة.

وقد تم نقل الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، يوم الأحد الماضي، إلى مصحة الشيخ خليفة بالدار البيضاء حيث وضع في قسم الإنعاش على إثر وعكة صحية.

(ومع 29/05/2020)