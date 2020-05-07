السيد العثماني يجدد اعتزاز الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية وبتلاحم المغاربة في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها

جدد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني يوم الخميس التعبير عن اعتزاز الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي، بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، وكذا بالتلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

وقال السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ،في بيان تلاه عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إن السيد العثماني أكد في كلمة خلال اشغال المجلس أنه في الوقت "الذي تعرف فيه بلادنا إكراهات وصعوبات حقيقية بسبب هذه الوضعية، كلنا إرادة وعزم لمواجهتها، فإننا والحمد لله نعرف تحسنا في بعض المؤشرات، مثل الارتفاع المطرد لعدد المتعافين، وانخفاض نسبة الوفيات، والتحكم أكثر في البروتكول الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المستلزمات الطبية مثل المطهرات والكمامات".

وأضاف السيد العثماني أن هذه النتائج، تحققت بفضل المجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم مهنيو الصحة ومختلف الأجهزة الأمنية، والذين يستحقون كل التنويه والتقدير.

كما سجل السيد العثماني أن العروض المبرمجة في اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس، ستمكن المجلس من مواصلة الوقوف على مختلف تداعيات جائحة فيروس كورونا والحجر الصحي، خاصة بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية.

(ومع 07/05/2020)