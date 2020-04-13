السيد العثماني : 80 مصابا يوجدون في حالة حرجة

كشف رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين بالرباط، أن 80 من المرضى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يوجدون في حالة حرجة.

وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن "هناك اليوم 80 حالة حرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها 30 في حالة حرجة توجد في غرف الإنعاش".

وأضاف رئيس الحكومة، في هذا السياق، أن "الحالات التي توجد في غرف الإنعاش هي في تناقص، حيث أنه في عشرة أيام كانت في 45 وانتلقت إلى 30 اليوم"، مسجلا أن تتتبع الحالة الوبائية منذ البداية إلى اليوم يظهر أن المرضى الموجودين في حالة حرجة هو في تناقص يوما بعد يوم.

وأشار إلى أن الأرقام المسجلة، لحد الآن، بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تؤكد صوابية التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذها المغرب في الوقت المناسب، للتقليل من اتساع دائرة العدوى، مبرزا أن "تطور الحالات مازال متوسطا حتى اليوم (..) وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف الجميع".

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، تسجيل 102 من حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (24 ساعة)، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1763 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في التصريح اليومي بشأن تطور الوضعية الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 203 حالات، بعد تماثل 26 حالة جديدة للشفاء، فيما تم تسجيل ثماني وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 حالة إلى حدود الساعة.

(ومع 13/04/2020)