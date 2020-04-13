السيد العلمي كوفيد-19 .. توزيع أزيد من 13 مليون كمامة واقية

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر و الرقمي مولاي حفيظ العلمي ، اليوم الإثنين في الدار البيضاء ، أنه تم لحد الآن توزيع أزيد من 13 مليون كمامة واقية من جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ).

أكد السيد العلمي في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة الوطنية للصيادلة أنه "تم تزويد المحلات التجارية ،حتى الآن ،بأكثر من 13 مليون كمامة واقية "، مشيرا إلى أن المغرب "تجاوز إنتاج 2ر3 مليون كمامة يوميا ،وسيصل ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى تصنيع 5 مليون وحدة يوميا".و أضاف في هذا الصدد "لقد قررنا تزويد المواطنين بهذه الكمامات الواقية من خلال بيعها في أكثر من 60 ألف متجر للقرب (دكاكين ) .

وذكر الوزير بأنه حماية للمواطنين من الإصابة بعدوى (كوفيد 19 )، فلم تعد العبوات من فئة 50 و 100 كمامة معدة للبيع بعد التحول إلى إنتاج عبوات من 10 وحدات.

ومع 20\04\13