السيد بوريطة ينقل رسالة شفوية من جلالة الملك إلى الرئيس التونسي

نقل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، رسالة شفوية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس التونسي السيد قيس سعيد خلال استقباله له يوم الأربعاء بقصر قرطاج.

وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية بأن مبعوث جلالة الملك، نقل بهذه لمناسبة تحيات جلالته للرئيس التونسي.

وأوضح المصدر نفسه، أن الرسالة الملكية "تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطويرها، وكذلك بالوضع الإقليمي والدولي".

(ومع 10/06/2020)