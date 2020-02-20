السيد لوديي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يوم الخميس، بمقر هذه الإدارة بالرباط، الجنرال قمر جاويد باجوا، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد هام.

وأوضح بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين أبرزا، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية بالرباط، علاقات الصداقة والتعاون الثنائية التي تجمع بين البلدين، والتي تطبعها الثقة والاحترام المتبادل والإرادة المشتركة في تعزيز هذه الروابط مستقبلا.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين استعرضا، بهذه المناسبة، التعاون الثنائي في مجال الدفاع وبحثا سبل ووسائل تعزيزه، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الجانبين أكدا على وجود مجالات ذات اهتمام مشترك من شأنها فتح آفاق للتعاون في إطار تقاسم التجارب والخبرة بين القوات المسلحة للبلدين.

وخلص البلاغ إلى أن التعاون العسكري الثنائي بين المغرب وباكستان يتميز بالتبادل المستمر للزيارات التي يقوم بها مسؤولون من مستوى عال، وزيارات خريجي معاهد التكوين، وكذا توقف سفن باكستانية بموانئ مغربية.

ومع:20/02/2020