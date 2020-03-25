الشروع في بث الدروس الجامعية عبر قناة "الرياضية" ابتداء من اليوم الأربعاء

بادرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بشراكة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى بث الدروس الجامعية عبر قناة "الرياضية" وفق برنامج مسطر ومحدد سينطلق العمل به ابتداء من الأربعاء 25 مارس الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الإجراء يأتي تعزيزا للتدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا 19 المستجد وضمانا للاستمرارية البيداغوجية للطالبات والطلبة، ودعما لمجهودات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بجميع مكوناته، وزارة وجامعات ومؤسسات جامعية، وأساتذة باحثين وإداريين، في مأسسة التعليم عن بعد عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وسجلت الوزارة أن البرنامج يتضمن ست حصص كمرحلة أولى لمدة ثلاث ساعات يوميا طيلة الأسبوع، على غرار ما تم العمل به بالنسبة لدروس المستوى الابتدائي والثانوي من خلال بثها عبر قنوات "الثقافية"، و"الأمازيغية"، و"العيون".

وتشتمل هذه الدروس على مواد في مختلف الحقول المعرفية التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح (كليتا الشريعة، وكلية أصول الدين، وكليات الآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكليات العلوم، والكليات متعددة التخصصات)، ولا سيما تلك الخاصة بسلك الإجازة في الدراسات الأساسية.

وأضاف المصدر أن هذه الدروس تعد بمثابة ملخصات في حدود نصف ساعة تركز على ما هو أساسي وضروري للتحصيل، وتعتبر تعزيزا لما تقوم به مختلف الجامعات والمؤسسات الجامعية "من مجهودات محمودة في التدريس والتلقين؛ ولا تحل محلها".

كما سيستغل الحيز الزمني المخصص على قناة "الرياضية"، يضيف البلاغ، لبث محاضرات وندوات وموائد مستديرة تروم مناقشة قضايا راهنة وآنية وبخاصة مناقشة دور الجامعة في علاقاتها بمحيطها السوسيو اقتصادي ولا سيما المجتمع المدني والقضايا المرتبطة به.

وبعد أن عبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن امتنناها وشكرها لكافة الشركاء في هذا المجهود الوطني، وخاصة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذا الجامعات والمؤسسات الجامعية، بكل مكوناتها الإدارية والتقنية والبيداغوجية، أعربت عن الاعتزاز بما أبان عنه الأساتذة الباحثون من حس عال بالمسؤولية وانخراطهم التام في إنجاح هذه العملية الوطنية.

(ومع 24/03/2020)