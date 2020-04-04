الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للأجراء التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي ابتداء من 8 أبريل

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، يوم السبت، أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي تم إحداثه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيصرف ابتداء من يوم الأربعاء 8 أبريل، الإعانات المالية بالنسبة للمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم على بوابة "covid19.cnss.ma".

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن "مبالغ الدعم المالي ستكون متوفرة يوم الأربعاء 8 أبريل بالنسبة للمأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي، والمصرح بهم موقوفين عن العمل جراء الحجر الإجباري من طرف المقاولة التي تشغلهم".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم إخبار المستفيدين برسالة قصيرة عبر أرقام هواتفهم المحمولة وعبر برقية في حالة عدم وجود رقم الهاتف، مؤكدا على أنه لا داعي للتوجه إلى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية أو إلى أي نقط لسحب الإعانة المالية قبل هذا التاريخ.

وخلص البلاغ إلى أن الإجراءات الصارمة للحجر الصحي ستبقى سارية المفعول بالنسبة لهذا الدعم.

ومع:04/04/2020