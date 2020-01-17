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Fichier de la photo: 
"الصويرة : صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشرف على تدشين سد "مولاي عبد الرحمان
Mots clés: 
الأنشطة الملكية
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
الأنشطة الملكية
Date de la photo: 
الخميس, 16 يناير, 2020