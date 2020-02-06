اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تواصل الاستماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة باجتماع مع ممثلي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني للصحافة

واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم الأربعاء بالرباط، جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، باجتماعين مع ممثلي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وممثلي المجلس الوطني للصحافة.

وقالت رئيسة الهئية العليا للاتصال السمعي البصري، السيدة لطيفة أخرباش، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن الهيئة تدعو إلى دعم وتأهيل القطب السمعي البصري العمومي في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد. وأكدت أن الهيئة تدعو إلى تأهيل القطب السمعي البصري العمومي اقتصاديا ومهنيا، من أجل تلبية انتظارات المواطن المغربي في هذا المجال.

وكانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ممثلة خلال هذا الاجتماع بكل من رئيستها السيدة لطيفة أخرباش، ومديرها العام السيد بنعيسى عسلون، علاوة على أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري: السيد علي البقالي الحسني، والسيدات نرجس الرحايح، وفاطمة البارودي، وبديعة الراضي ونرجس الرغاي.

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني للصحافة في تصريح مماثل، إن المجلس يدعو إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع في إطار بلوة النموذج التنموي الجديد. واعتبر السيد مجاهد أنه لا يمكن تصور مشروع مجتمعي متقدم وحداثي وديمقراطي بدون معالجة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع، سواء بالنسبة للصحافة الورقية أو الإلكترونية أو المجال السمعي البصري.

وكان المجلس الوطني للصحافة ممثلا خلال هذا الاجتماع بكل من رئيسه السيد يونس مجاهد، وأعضاء المجلس: السيدان عبد الله البقالي ونور الدين مفتاح، والسيدة فاطمة الورياغلي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

ومع 20/02/05