اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تشيد بدعم صاحب الجلالة اللامحدود للقدس وللقضية الفلسطينية

أشاد مكتب اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، يوم الاثنين بالقاهرة، بالدعم اللامحدود لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لقضية فلسطين وللقدس.

وذكر بيان صدر عقب هذا الاجتماع ،الذي ترأسه السيد طالع سعود الأطلسي، رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن اللجنة "توجهت بالتحية للمملكة المغربية ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على الدعم اللامحدود سياسيا وماديا لقضية فلسطين وللقدس وصمودها في وجه كافة المؤامرات"، مضيفا أن آخر مظاهر هذا الدعم كان رسالة جلالة الملك للجنة الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف التابعه للأمم المتحدة.

وناقش اجتماع مكتب اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ، خطة عمل اللجنة للعام 2020 والأنشطة المزمع القيام بها في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، ومنها استحداث جائزة فلسطين للتضامن والتي تمنح لشخصية تميزت بفعل تضامني مع الشعب الفلسطيني.

كما أقرت اللجنة تنشيط اتصالاتها مع منظمات المجتمع المدني في القارة الأوروبية لترتيب نشاطات وفعاليات مشتركة في أوروبا لدعم فلسطين وقضيتها العادلة.

وأشار البيان، الى أن اللجنة أشادت أيضا بمواقف فلسطينيي الداخل وصمودهم وحفاظهم على الهوية الفلسطينية ووحدتهم في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في وجه اليمين المتطرف الذي يقوده ناتنياهو وحكومته، مؤكدين على هويتهم الفلسطينية.

وأكدت اللجنة على "دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، على صمودهم ضد كافة المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية ، وخاصه في هذا الظرف العالمي الذي وارى صراعاته الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينيه".

يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، التي يوجد مقرها بالرباط، هي لجنة دولية منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن من خمسة عشر دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية.

(ومع 14/01/2020)