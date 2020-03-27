التأكيد على وفرة المخزون الوطني من الحبوب والرفع من القدرة الإنتاجية لمادة الدقيق بشكل يغطي الحاجيات الاستهلاكية لجميع الأسر المغربية

ذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه تم التأكيد في اجتماع تنسيقي مع الفيدرالية الوطنية للمطاحن، انعقد يوم الجمعة، على وفرة المخزون الوطني من الحبوب وعلى رفع أرباب المطاحن لقدراتهم الإنتاجية لمادة الدقيق بشكل يغطي الحاجيات الاستهلاكية لجميع الأسر المغربية.

وأبرز البلاغ أن مهنيي قطاع المطاحن جددوا، خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، التزامهم التام وتعبئتهم الشاملة من أجل إنتاج الدقيق بمختلف أنواعه وضمان تزويد جميع مناطق المملكة به بشكل كافي ومنتظم.

وبحسب المصدر ذاته فقد خصص الاجتماع، الذي حضره ممثلو وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لتتبع وضعية تموين الأسواق المغربية من مادة الدقيق.

(ومع 27/03/2020)