المساهمات الرئيسية في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا

فيما يلي أهم المساهمات التضامنية في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

القطاع العمومي وشبه العمومي

– المكتب الوطني للمطارات: 200 مليون درهم

– صندوق الضمان المركزي : 30 مليون درهم

– مجموعة طنجة المتوسط: 300 مليون درهم

– الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: 10 ملايين درهم

– صندوق الإيداع والتدبير: 1 مليار درهم

– مؤسسة محمد الخامس للتضامن: 10 ملايين درهم

– مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط: 3 ملايير درهم

– مجلس إدارة المدى: 2 مليار درهم

– جمعية جهات المغرب: 1,5 مليار درهم

– المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني : 40 مليون درهم

القطاع الخاص

-شركة توزيع المحروقات بترول المغرب (بتروم): 100 مليون درهم

-هيئة المحامين بتطوان: 200 ألف درهم

-مجموعة لابيل في: 50 مليون درهم

-بنك القرض العقاري والسياحي: 150 مليون درهم

-بنك إفريقيا: 1 مليار درهم

-مجموعة البنك الشعبي المركزي: 1 مليار درهم

-شركة إفريقيا، فرع مجموعة أكوا: 1 مليار درهم

-العقوبة المالية في حق شركة اتصالات المغرب: 3,3 مليار درهم

-مجموعة أزورا: 25 مليون درهم

-مجموعة لاماليف: 2 مليون درهم

-التعاضدية الفلاحية والتعاضدية المركزية: 500 مليون درهم

-المغربية للألعاب والرياضة: 100 مليون درهم

-مجموعة كوسومار: 100 مليون درهم

راتب شهر

-مستشارو جلالة الملك والمكلفون بمهمة في الديوان الملكي

-المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، والمديرون المركزيون ومديرو الأقطاب الدولية والجهوية للوكالة

-الضباط السامون للقوات المسلحة الملكية رتبة جنرال وكولونيل ماجور بكل التشكيلات: القوات البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي

-ولاة الجهات وعمال أقاليم وعمالات المملكة، وولاة وعمال الإدارة المركزية للوزارة

-أعضاء الحكومة

-أعضاء غرفتي البرلمان

-رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكاتبه العام

-موظفو وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

-رؤساء الجامعات ومسؤولو قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

-رؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية والوطنية

-منتخبو مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

-الكتاب العامون لمختلف الوزارات

-أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية

-مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة العدل وأعضاء ديوان الوزير

نصف الراتب، التعويضات ومساهمات أخرى

-مجموع المسؤولين القضائيين وقضاة المملكة: نصف راتب شهر

-التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حضورهم للجمع العام للمجلس. كما سيساهم موظفو المجلس في حدود ثلث راتب شهر

-رئيسة والمدير العام وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التابع للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

-مدير وأطر وكافة موظفي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

وقد أنشئ الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) بهدف مساعدة المنظومة الطبية والاقتصاد الوطني، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسيخصص هذا الصندوق للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وهذا الحساب الخصوصي مفتوح أمام جميع المساهمات سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الأشخاص المعنويين، العموميين والخواص منهم.

ويمكن القيام بالتحويلات لفائدة الحساب الخصوصي سالف الذكر عبر الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

(ومع 19/03/2020)